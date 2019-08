Deutschlands Wirtschaft schrumpft. Das ist kein Beinbruch. Denn eine Rezession wirkt wie ein reinigendes Gewitter - auf Wirtschaft und Politik.

Lange hatten die Konjunkturexperten in Banken und Forschungsinstituten gerätselt, ob die deutsche Wirtschaft in eine Rezession schlittert. Mit dem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im zweiten Quartal um 0,1 Prozent ist klar: Deutschland steht mit einem Bein in der Rezession.

Technisch gesehen liegt eine Rezession vor, wenn die gesamtwirtschaftliche Leistung in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Da das BIP von Quartal zu Quartal zuweilen stark schwankt, ziehen Konjunkturbeobachter eine andere Definition vor. Dieser zufolge liegt eine Rezession vor, wenn die gesamtwirtschaftliche Kapazitätsauslastung unter ihren langjährigen Durchschnitt sinkt. Demnach befindet sich Deutschland im Abschwung und könnte bei weiter sinkender Kapazitätsauslastung bald in eine Rezession rutschen.

Ausschlaggebend für den jüngsten Schwächeanfall des BIP waren die Exporte und die Bauinvestitionen. Deutschlands Ausfuhren leiden unter der weltweiten Konjunkturflaute. Besonders die Wachstumsrezession in China macht den Exporteuren zu schaffen. Dazu kommen der Handelskonflikt zwischen den USA, China und der EU sowie die Unwägbarkeiten aus der zunehmend instabilen geopolitischen Großwetterlage, angefangen von Großbritannien, über Italien bis hin zu Hongkong und Argentinien.

Für die Geschäfte eines exportabhängigen Landes wie Deutschland ergibt sich daraus eine toxische Mischung.

Auch die Bauinvestitionen gingen im zweiten Quartal zurück. Wegen der milden Witterung zu Jahresbeginn hatten viele Baufirmen die für das zweite Quartal geplanten Projekte in das erste Quartal vorgezogen. Die anhaltend niedrigen Finanzierungskosten dürften den Bauaktivitäten bald wieder auf die Beine helfen.Gestützt haben die Konjunktur zudem der private und der staatliche Konsum. Noch, muss man angesichts der sich eintrübenden Lage am Arbeitsmarkt und in den öffentlichen Haushalten wohl sagen.

Denn ein Blick auf die Frühindikatoren gibt wenig Anlass zur Hoffnung, dass sich die Konjunktur schnell wieder fängt. Die Industrierezession greift zunehmend auf den Dienstleistungssektor über, die Beschäftigungsbereitschaft der Unternehmen sinkt, ...

