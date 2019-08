Evotec hat am Mittwoch einen schier unglaublichen Kursverlauf genommen. Es scheint nunmehr einen "Sell out" zu geben - eine Überraschung. Das Unternehmen hat die Zahlen für das erste Halbjahr vorgetragen. Dabei sind die Prognosen für das laufende Jahr insgesamt erhöht worden. Das operative Ergebnis werde steigen, der Umsatz würde um ungefähr 15 % klettern. Nur scheint dies die Börsen irritiert zu haben. Der Abschlag am Mittwoch ist mit 7,5 % gewaltig. Was irritiert die Börsen? Noch bleibt rätselhaft, ... (Frank Holbaum)

