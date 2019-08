Die Gewinne vom Vortag sind an der Wall Street wieder dahin. Rezessionsängste drücken die Indizes zur Eröffnung tief in die Verlustzone.

Sorgen um eine Rezession in den USA ziehen die wichtigsten Indizes an der Wall Street deutlich nach unten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte brach zur Eröffnung an diesem Mittwoch um mehr als 400 Punkte (minus 1,6 Prozent) ein. Der breiter gefasste S&P 500 gab 1,6 Prozent nach. Die Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 1,8 Prozent.

Am Vortag war das Bild noch ein anderes: Da hatten erfreuliche Fortschritte im Zollstreit mit China ...

