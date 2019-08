Der iShares TecDAX Fonds des US-amerikanischen Anbieters Blackrock bildet die Entwicklung des deutschen TecDAX nach und ist damit für all die Anleger interessant, die auf einer breiten Basis in die deutschen Technologiewerte investieren wollen. Dies zu tun, war in der ersten Hälfte des Jahres keine schlechte Idee, denn mit dem breiten Gesamtmarkt entwickelten sich auch die Technologiewerte sehr ansprechend. Ausgehend von einem im späten Dezember erreichten Tief bei 21,66 Euro stieg der Fonds, dem ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...