Die BASF-Aktie konnte in der zweiten Julihälfte noch einmal über die 50-Tagelinie ansteigen. Mehr als drei Tage mit Kursen oberhalb des gleitenden Durchschnitts waren den Bullen aber nicht vergönnt. Nach einem Hoch bei 64,14 Euro ging die Aktie in eine dynamische Abwärtsbewegung über. Nun ist die Aktie an einem Punkt angelangt, wo ein Notfallplan greifen muss. Doch wie könnte dieser in der Praxis aussehen? Das Katastrophen-Szenario könnte vermieden werden Die Kurskrise hat sich Anfang August nochmals ... (Dr. Bernd Heim)

