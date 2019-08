Most Actives des Handelstages: Shell Call WKN GA8DF8 http://bit.ly/2TBdcwH Alibaba Call WKN DL68ZV http://bit.ly/33AgTYf Die Freude über vermeintlich gute Signale vom Handelsstreit weicht der Ernüchterung darüber, dass eben dieser Handelsstreit bereits tiefe Spuren in der chinesischen Wirtschaft hinterlassen hat. Auch die inversen Zinskurven in England und vor allem in den USA müssen mit Sorge betrachtet werden: Sie gelten als Vorboten einer Rezession. Der Dax bröckelt nach einer stabilen Eröffnung stetig ab und fiel am Nachmittag unter 200-Tage-Linie auf den tiefsten Stand seit Ende März. Auch MDax und EuroStoxx50 sind angeschlagen. Gleiches gilt für den Dow, der unter 26.000 Punkte fällt.