Der Mix aus schwacher Wirtschaft, enttäuschenden Unternehmenszahlen und politischen Krisen führt im Dax zu einer Verkaufswelle. Entwarnung ist kurzfristig nicht in Sicht.

Die Erholung dauerte nur wenige Stunden: Als Nachrichten aufkamen, die Amerikaner würden mit den Chinesen im Handelsstreit wieder Gespräche aufnehmen und gleichzeitig einige Zölle aufschieben, gingen die Kurse durch die Decke. Allerdings, am grundlegenden Handelskonflikt ändert sich deshalb nichts, auch nicht an den anderen Krisenherden: Brexit, Italien-Krise, Kaschmir-Konflikt, Argentinien-Crash, Machtspiele um Hongkong.

Dass der Dax am Tag darauf gleich wieder schwer in die Knie geht, zeigt, wie angeschlagen die Märkte sind und dass die Grundrichtung der Kurse derzeit nach unten zeigt.

Die jüngsten Zahlen zur Konjunktur bestätigen die schwache Entwicklung in Deutschland genauso wie in China. Positive Überraschungen bei Unternehmenszahlen sind die Ausnahme - wie etwa bei RWE, wo die strategische Wende vom klassischen Kraftwerksbetreiber hin zum Spezialisten für erneuerbare Energie voll am Laufen ist. Zwar holt RWE erst einen kleinen Teil seiner Stromproduktion aus Wind und Sonne, doch der trägt überdurchschnittlich zum Gewinn bei. RWE ist derzeit eine der wenigen Dax-Aktien, die sich noch in einem stabilen Aufwärtstrend befinden.

Ansonsten sieht es derzeit düster aus um deutsche Standardaktien. Bei fast zwei Dritteln der Dax-Aktien verlaufen die aktuellen Kurse deutlich unter der zumeist sinkenden 200-Tage-Linie. Dazu zählt das Gros der Industriewerte, von Daimler bis Thyssenkrupp, von BASF bis Siemens.Bei fünf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...