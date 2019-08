In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 14.08. 17:53: Harmony OS: Huawei bringt ein eigenes Betriebssystem heraus - für ein Gerät, das kein Smartphone istMit der Veröffentlichung des Smartphone-Betriebssystems Harmony OS (bekannt als Hongmeng OS innerhalb Chinas) geht Huawei einen wichtigen Schritt in Richtung Unabhängigkeit von den Ve ...>> Artikel lesen 14.08. 17:29: E-Auto-Ladesäulen in Deutschland: Eine Karte zeigt, wie gut eure Region bei der Elektromobilität dastehtDer Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos kommt voran: Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat sich die Zahl der Ladepunkte in Deutschland im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...