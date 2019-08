Premstätten (awp) - Der in der Schweiz börsennotierte, österreichische Sensor- und Chiphersteller AMS sieht sich auf Kurs, den Beleuchtungshersteller Osram Licht aus München zu übernehmen. Man sehe "gute Fortschritte" in den Verhandlungen mit Osram über eine Zusammenschlussvereinbarung, teilte das Unternehmen am Mittwochabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...