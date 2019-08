Die Aktie des US-amerikanischen Flugzeugbauers und Airbus-Rivalen Boeing ist mit viel Schwung ins Jahr 2019 gestartet. Nach einem Anstieg um mehr als 44 Prozent wurde Anfang März ein neues Rekordhoch bei 446,01 US-Dollar markiert. Am 10. März stürzte eine Boeing vom Typ 737 Max kurz nach dem Start in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba ab. Es war der zweite Absturz dieses Flugzeugtyps binnen wenigen Monaten, in der Folge wurde der weltweite Luftraum für 737 Max-Maschinen gesperrt. Die Belastungen ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...