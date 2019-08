Am 28. August wird der norwegische Brennstoffzellenspezialist Nel ASA seine Halbjahresbilanz vorstellen. Möglicherweise kann dies der Aktie neuen Schwung verleihen, denn seit einigen Wochen geht es für den Anteilsschein wieder leicht abwärts. Zuvor war der Kurs in einer raschen Erholungsbewegung bis auf 0,814 Euro gestiegen, nachdem Untersuchungen ergeben haben, dass die Schlüsseltechnologie von Nel ASA nicht für die Explosion einer Wasserstofftankstelle nahe Oslo verantwortlich war. Am Mittwoch ... (Alexander Hirschler)

