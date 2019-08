Die jüngste Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China hat zu einer Erschütterung an den Ölmärkten geführt - mit unmittelbaren Folgen für die Unternehmen der Erdölbranche wie dem britisch-niederländischen Ölkonzern Royal Dutch Shell. Dessen Aktie war in den vergangenen Tagen stark unter Druck geraten und hatte zwischen dem 31. Juli und dem 7. August mehr als 12 Prozent an Wert verloren. Knapp oberhalb der 25,00-Euro-Marke scheint sich die Aktie nun wieder einigermaßen stabilisieren zu ... (Alexander Hirschler)

