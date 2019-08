Auch am Mittwoch hat das Papier der Heidelberger Druckmaschinen weiter nachgegeben. Es ging ausgehend von mehr als 90 Cent noch einmal kräftig nach unten - um 5,5 %. Dabei hat die Aktie ohnehin einen sehr starken Baisse-Modus erreicht, von dem sie sich kaum wird lösen können. Neue Allzeittiefs dürften den Wert auch in den kommenden Tagen erwarten. Short-Investoren freuen sich Die Vorzeichen sind jedenfalls eindeutig, heißt es von den Analysten. Allein in einem Monat hat der Wert um mehr als 30 % ... (Frank Holbaum)

