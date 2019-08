Was ist mit der Aktie von Bombardier los? Der Wert hätte nach Meinung von Beobachtern davon profitieren können, dass vor ungefähr einem Monat die Deutsche Bahn bekanntgab, die ICE-Züge von Bombardier wieder abnehmen zu wollen. Dennoch sinkt der Kurs weiter. Innerhalb eines Monats ging es nunmehr um 19 % nach unten. Auch am Mittwoch verlor der Titel weitere 2 %. Nun sind die tiefsten Kurse der vergangenen drei Jahre in etwa erreicht. Vorsicht: Wie weit geht es nach unten? Die Aktie war am Vortag ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...