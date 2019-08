Die Medigene-Aktie musste am Mittwoch starke Verluste hinnehmen, der Anteilsschein büßte zum Handelsschluss mehr als 7 Prozent ein und fiel auf ein neues 3-Jahres-Tief bei 5,69 Euro. Wirkliche Gründe für den Kurssturz sind nicht erkennbar. Die Halbjahresbilanz hatte das Biotechunternehmen bereits in der vergangenen Woche vorgelegt. Das erste Halbjahr verlief durchaus erfreulich, denn in gleich drei TCR-Therapie-Projekten konnten klinische Fortschritte vermeldet werden. Die Gesamterlöse kletterten ... (Alexander Hirschler)

