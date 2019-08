Seit der jüngsten Zwischenbilanz geht es für die Aktie von Netflix in südlicher Richtung. Das Unternehmen hatte zwar Umsatz und Gewinn steigern können, bei den Neukundenzahlen gab es jedoch eine große Ernüchterung. Statt der angepeilten 5 Mio. Neukunden wurden lediglich 2,7 Mio. zahlende Neukunden hinzugewonnen. Dies sorgte an den Börsen für ein kleines Kursbeben, die Aktie gab um mehr als 10 Prozent nach und fand auch in den Wochen danach keinen Halt. Inzwischen ist der Wert der Aktie auf unter ... (Alexander Hirschler)

