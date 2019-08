Währungskrieg, Italien-Angst, Kaschmir-Konflikt, Hongkong-Proteste und die Angst vor der Rezession lösen Fluchtbewegungen an den Märkten aus. Was noch droht - und welche Anlagen trotz allem Chancen bieten.

Die Kunden, sie hielten sich derzeit "eher zurück", berichtet der langjährige Betreuer sehr vermögender Menschen an diesem Dienstag, an dem der August sich eher herbstlich zeigt. Er selbst suche zwar auch nach Kaufgelegenheiten, sei in seinem persönlichen Portfolio aber "short" gegangen, sprich, er wettet auf fallende Kurse an den Börsen. Ach ja, Aktien des Minenbetreibers Barrick Gold, die habe er für sein Depot gekauft, denn er glaubt an feste Preise des Edelmetalls. Gold soll sich immer dann gut schlagen, wenn Ungemach droht. So wie jetzt.

Oft müssen Anleger Warnsignale mit dem Fernglas suchen, verschwimmen Zeichen für eine Krise lange Zeit am Horizont der oft undurchsichtigen Finanzwelt. Doch im August 2019 kommen Investoren kaum hinterher, das Offensichtliche zu benennen.

So ist Argentiniens Landeswährung nach der Niederlage von Staatsoberhaupt Mauricio Macri bei einem wichtigen Stimmungstest zur Präsidentenwahl eingebrochen. Der Peso fiel allein am vergangenen Montag zum Dollar um mehr als 30 Prozent; gleichzeitig knickte der Aktienmarkt in Buenos Aires, in Dollar gerechnet, um 48 Prozent ein - das ist der zweitgrößte Rückgang binnen eines Tages an irgendeiner Börse seit dem Jahr 1950. Der klare Vorsprung der wirtschaftsfeindlichen Opposition schürt die Furcht vor einer Staatspleite, die Erschütterungen rund um den Globus vor allem in den Schwellenländern auslösen könnte. So hat sich die Absicherung eines zehn Millionen Dollar schweren Pakets argentinischer Anleihen gegen einen Zahlungsausfall binnen zweier Handelssitzungen um das Doppelte verteuert, auf gut 2,1 Millionen Dollar. Die Wahrscheinlichkeit einer Staatspleite ist in diesem Preis mit rechnerisch 72 Prozent enthalten.

Davon sind andere wichtige Schwellenländer zwar weit entfernt, aber in Indien etwa steht die Rupie unter Druck, nachdem der seit Jahrzehnten dauernde Streit mit Pakistan um die vollständige Kontrolle über die Himalaja-Region Kaschmir neu entflammt ist. Pakistan kappte gerade den öffentlichen Verkehr zum Nachbarn komplett.Hinter dem Himalaja, fünf Flugstunden weiter nach Osten, herrschen seit Wochen bürgerkriegsähnliche Zustände. In Hongkong kämpfen die Menschen verzweifelt um ihren Sonderstatus, den die ehemalige Kronkolonie Großbritanniens seit der Rückgabe an China 1997 innehat. Die jüngste Gewalt stürze das Finanzzentrum nach Einschätzung der umstrittenen Regierungschefin Carrie Lam "ins Chaos".

In London wiederum drückt der nahende harte Brexit auf die für Deutschlands Unternehmen wichtige Wirtschaft der Insel. Das Pfund Sterling ist im Absturzmodus und hat gegen den Dollar seit Mai zehn Prozent verloren. Und China ist nicht nur wegen Hongkong ein Krisenherd, sondern auch weil der Handelsstreit mit den USA eskaliert ist. Peking wertete seine Währung ab, um seine Exporte zu verbilligen. Zwar jubelte die Börse, als US-Präsident Donald Trump am Dienstag einen Teil der gegen China verhängten Zölle auf Dezember verschob, doch allein die ständige Drohkulisse belastet. "Wir sind nur einen Trump-Tweet weg vom nächsten Börsenabschwung", so Neil Wilson, Chefanalyst des Londoner Profihändlers Markets.com.

Ohnehin könnte es für die Konjunktur schon zu spät sein - abzulesen nicht nur an sich verstärkenden Sorgen um die zukünftige Wirtschaftsentwicklung, sondern schon im Hier und Jetzt. So war hierzulande das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal mit minus 0,1 Prozent bereits im Rückwärtsgang. Die Konjunkturindizes der Börsianer verheißen auch für die Zukunft nichts Gutes, der vierteljährlich in 116 Ländern ermittelte ifo-Index fürs wirtschaftliche Weltklima fiel im dritten Quartal um 7,7 auf minus 10,1 Punkte. "Die Verschärfung des Handelskonflikts belastet die Weltkonjunktur beträchtlich", sagt ifo-Präsident Clemens Fuest. Dramatisch auf dem alten Kontinent ist schon längst, dass sich der Index Stoxx 600 Banken seinem Finanzkrisentief nach dem Lehman-Crash annähert. Die Banken im Euro-Raum, und insbesondere in Deutschland, sähen aus "wie an der Schwindsucht leidende Kranke", kommentiert das Bankhaus Metzler: "Die nächste -Rezession dürften viele aus eigener Kraft kaum überleben können."

Eine anstehende Rezession spielen vor allem die Anleihemärkte. Investoren flüchten in die als sicher geltenden Bundesanleihen - obwohl diese nur noch negative Renditen bringen. Die Rendite von 30-jährigen US-Papieren hat sich halbiert, während die sich gegenläufig entwickelnden Kurse rasant gestiegen sind. Mittlerweile bringen lang laufende US-Anleihen weniger Rendite als kurzfristige. Normal ist das Gegenteil: Die Zukunft ist ungewiss, und deshalb wollen Investoren, wenn sie ihr Geld länger festlegen sollen, mehr Rendite.

Liegen die kurzfristigen Zinsen aber über den langfristigen, signalisierte das fast immer eine bevorstehende Rezession: Anleger bringen ihr Geld für längere Zeit in Sicherheit, das treibt die Kurse und drückt die Rendite lang laufender Anleihen.

Das eher träge Gold Flügel bekommt Flügel

In Europa sind Bundesanleihen auch deshalb so gefragt, weil Italien in ein Regierungschaos noch nicht bekannten Ausmaßes gestürzt ist. Roms Vizeregierungschef Matteo Salvini hat die rechtspopulistische Koalition seiner Lega mit den 5 Sternen gesprengt und will nach einer raschen Neuwahl Ministerpräsident werden. Investoren stiegen ...

