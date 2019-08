Bei der Steinhoff International Holdings N.V. (kurz "Steinhoff") war es am Dienstag spannend: Denn da stand eine Präsentation für Investoren an. Das war natürlich besonders vor dem Hintergrund interessant, dass in rund zwei Wochen (am 30. August 2019) die diesjährige ordentliche Steinhoff-Hauptversammlung stattfinden soll. Die Investoren Präsentation konnte insofern als eine Art Einstimmung gesehen werden darauf, was dann auf die Aktionäre zukommen wird im Hinblick auf die Einschätzung der aktuellen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...