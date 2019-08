Die Deutsche Bank-Aktie markierte am 3. Juni bei 5,80 Euro ihr aktuelles Jahrestief und etablierte anschließend einen neuen Aufwärtstrend. Den Käufern gelang es, den Wert bis zum 8. Juli wieder auf 7,49 Euro ansteigen zu lassen. Doch schon an diesem Tag zeigte sich durch den dynamischen Rückfall auf 6,34 Euro, dass die Bären in der Lage sind, die tage- oder sogar wochenlange Arbeit der Bullen innerhalb weniger Stunden zu zerstören. Die Entwicklung seitdem lässt nur einen fatalen Schluss zu - es ... (Dr. Bernd Heim)

