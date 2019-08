Die Warnlampen blinken: Zum ersten Mal seit 2007 liegt der Zins der zweijährigen US-Staatsanleihen mit 1,64 % über dem der zehnjährigen, die bei 1,62 % stehen. Schon seit Mai 2019 hatte der 3-Monats-Zins in den USA über der Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen gelegen. Die Angst vor einer globalen Rezession kriecht nun unter das Hemd der Börsianer, angetrieben von einer Reihe von ernüchternden Konjunkturdaten in Europa und den USA, verstärkt durch den Handelskonflikt und die Unsicherheit des Brexit. Dazu passte die Nachricht, dass das deutsche BIP im 2. Quartal 2019 um 0,1 % schrumpfte und das Wachstum in der Eurozone im gleichen Zeitraum nur noch halb so groß war wie im 1. Quartal 2019.

Den vollständigen Artikel lesen ...