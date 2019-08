Der Energiekonzern RWE hat dank eines starken Energiehandelsgeschäfts im ersten Halbjahr mehr Gewinn gemacht. Das bereinigte Nettoergebnis erreichte 914 Millionen Euro nach 683 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2018. Bereinigt bedeutet in diesem Fall: "RWE-Stand-Alone". Dahinter verbirgt sich die alte RWE ohne die Tochter Innogy, die vor dem Teilverkauf an Konkurrent e.on steht. Was bleibt ist also Braunkohle und Kernenergie, die europäische Stromerzeugung sowie Energiehandel. EUWAX ...

