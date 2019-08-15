- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DÜRR AUF 34 (46) EUR - 'BUY'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 62 (64) EUR - 'NEUTRAL'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EON AUF 7,75 (8,30) EUR - 'UNDERWEIGHT'- LAMPE HEBT PFEIFFER VACUUM AUF 'KAUFEN' (HALTEN)- LAMPE SENKT HENKEL AUF 'HALTEN' (KAUFEN)- WDH/COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR CANCOM AUF 55 (53) EUR - 'BUY'- WDH/COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 126 (125) EUR - 'BUY' - WDH/COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 25,50 (25) EUR - 'HOLD'- WDH/DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR EVOTEC AUF 25 (23) EUR - 'HOLD'- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 32 (33) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' - WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 92 (96) EUR - 'SECTOR PERFORM' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den ...Den vollständigen Artikel lesen ...