United Internet AG - United Internet mit erfolgreichem 1. Halbjahr 2019 / Aktienrückkaufprogrammbeschlossen - Umsatz: + 1,1 % auf 2,576 Mrd. EUR- EBITDA: + 11,4 % auf 630,0 Mio. EUR nach IFRS 16 (Vorjahr: 565,5 Mio. EURnach IFRS 15); vergleichbares Wachstum nach IFRS 15: + 3,6 % - EBIT: + 4,5 % auf 390,8 Mio. EUR- EPS: 0,84 EUR, ohne Tele-Columbus-Wertminderung 1,01 EUR (+ 11,0 %)- EPS vor PPA und ohne Tele-Columbus-Wertminderung: 1,25 EUR (+ 7,8 %) - Prognose 2019 konkretisiert- Aktienrückkaufprogramm beschlossen(Quelle: Finanznachrichten.de) 1&1 Drillisch AG - Im ersten Halbjahr 2019 hat 1&1 Drillisch weiter in neue Kundenverträge sowie in die Wertsteigerung bestehender Kundenbeziehungen und damit in nachhaltiges Ertragswachstum investiert. Die Zahl der Kundenverträge ...

