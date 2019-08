Trotz miserabler Vorgaben aus Übersee scheint sich am deutschen Aktienmarkt eine freundliche Tendenz durchsetzen zu wollen. Nach den massiven Vortagesverlusten werden viele Standardwerte am Donnerstag anfangs mit einer Aufschlägen erwartet. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex DAX -2,19% signalisierte vor Xetra-Handelsstart ein Plus von 0,3 Prozent bei 11.527 Punkten. Am Vortag war der DAX um ...

