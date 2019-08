Harte Gold Corporation: Weitere Ausdehnung der Sugar Zone South - SZ-19-276 liefert 23,59 g/t über 2,02 m & Entdeckung eines neuen Gold-, Kupfer-, Zink-Trends über 10 km Länge DGAP-News: Harte Gold Corporation / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update Harte Gold Corporation: Weitere Ausdehnung der Sugar Zone South - SZ-19-276 liefert 23,59 g/t über 2,02 m & Entdeckung eines neuen Gold-, Kupfer-, Zink-Trends über 10 km Länge 15.08.2019 / 09:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Toronto - 14. August 2019 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt folgendes Explorations-Update. Die wichtigsten Punkte: - Weitere Ausdehnung der hochgradigen Entdeckung Sugar Zone South. Gegenwärtig erstreckt sich die Vererzung über 300 m in Streichrichtung sowie 200 m in Fallrichtung und verbleibt in beide Richtungen offen. - Die jüngsten vererzten Abschnitte in den Gebieten Upper Zone von Sugar Zone South enthielten bis zu 23,59 g/t über 2,02 m. - Step-out-Bohrungen setzen die Abgrenzung des Ausmaßes der Sugar Zone South fort. Das Unternehmen erwartet, diese neue Zone bis Ende dieses Jahres in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung aufzunehmen. - Neue Entdeckungen von Vererzungen in den Zonen Flat Lake und TNT lieferten Gold- und Buntmetallgehalte (Kupfer, Zink und Molybdän) entlang eines Trends von insgesamt über 10 km Länge. In diesen Gebieten wurden bisher keine Kernbohrungen niedergebracht. Geophysikalische Erkundungen und Bohrprogramme sind jetzt geplant. - In Flat Lake und südlich des Vorkommens TNT wurden Gold-, Zink- und Kupfergehalte von 253 ppb, 0,79 % bzw. 0,69 % über beachtliche Breiten entdeckt. Stephen G. Roman, President und CEO, sagte: "Das Unternehmen ist vom Gesamtausmaß der Zonen Flat Lake und TNT hinsichtlich Streichlänge und Breite begeistert. Diese Bereiche zeigen ein signifikantes Vorkommen von Sulfiden, was das Potenzial für ein großes vererztes System andeutet." Alle Abbildungen und Tabellen in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen. Bohrungen in Minennähe - Sugar Zone South Eine neue hochgradige Zone wird derzeit abgegrenzt und erstreckt sich gegenwärtig über eine Streichlänge von 300 m und 200 m in Fallrichtung. Sie bleibt in beide Richtungen offen. In diesem Zielgebiet werden die Bohrungen zur Abgrenzung der Ressourcen fortgesetzt. Siehe Tabelle in der originalen englischen Pressemitteilung: Diese Tabelle zeigt: Die Bohrkernlängen entsprechen ungefähr 80 % der wahren Mächtigkeit, die Analyseergebnisse sind nicht gedeckelt. Proben mit über 10 g/t Gold wurden nach dem Sieben mit Metallsieben mittels Brandprobe analysiert. Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Longitudinalprojektion - Vererzung in Minennähe. Liegenschaftsweite Exploration In zwei neuen Gebieten, lokal bekannt als Flat Lake Zone und TNT Zone, wurde eine signifikante Vererzung identifiziert. Diese beiden Zonen befinden sich am Nordende der Liegenschaft Sugar Zone, ungefähr 18 km nordöstlich bzw. 12 km nördlich der Mine Sugar Zone. In Flat Lake beherbergen die "West Lake Showings" (Vorkommen) mehrere vererzte Aufschlüsse, die sich aus alterierten mafischen und in geringem Umfang ultramafischen Vulkaniten zusammensetzen. Diese sind wechsellagernd mit vererzten Eisenformationen und werden von mehreren alterierten Feldspatporphyr- und Gabbro-Intrusionsgängen/Lagergängen durchzogen. Viele der Aufschlüsse beherbergen mehrere schmale ( ISIN CA4161901067 AXC0091 2019-08-15/09:58