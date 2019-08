Sorgen um die Konjunktur und ein Anstieg der Ölreserven in den USA lasten auf den Ölpreisen. Doch im Vergleich fällt das Minus moderat aus.

Nach den deutlichen Verlusten vom Vortag haben die Ölpreise am Donnerstag nur leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 59,30 US-Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 14 Cent auf 55,09 Dollar.

Am Mittwochnachmittag hatte ein überraschender ...

