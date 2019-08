++ Gemischte Sitzung an asiatischen Aktienmärkten nach US-Ausverkauf ++ CHNComp erholt sich von 2-Jahrestief ++ Beschäftigungswachstum in Australien übertrifft Erwartungen ++Am Mittwoch konnte eine erneute Risikoaversion an den Märkten beobachtet werden. An der Wall Street verbuchte der Dow Jones seinen größten Rückgang des Jahres (800 Punkte), da sich der positive Effekt von Trumps Entscheidung, einige Zölle auf chinesische Waren zu verschieben, als kurzlebig erwies. Die Asien-Sitzung am Donnerstag war gemischt, wobei der japanische Nikkei um mehr als 1% nachgab. ...

