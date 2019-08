Die deutsche Wirtschaftsleistung schrumpft. Einige Volkswirte und Politiker wollen deshalb die Schuldenbremse umgehen. Ökonom Karl-Heinz Paqué widerspricht - und warnt vor Investitionen auf Pump.

Zunächst gilt es sachlich festzustellen: Einen Grund zur Panik gibt es nicht. Nach den fast zehn Jahren des Aufschwungs seit der Weltfinanzkrise ist eine Konjunkturabkühlung durchaus normal. Die Politik sollte ihn aber als lautes Warnsignal verstehen. Die Wachstumsschwäche zeigt sehr deutlich, dass Deutschland endlich wieder zu seiner alten Stärke zurückkehren muss: einer zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik. Davon war in den letzten Jahren nichts zu sehen, was sich angesichts der schwelenden Handelskonflikte heute zu rächen droht.

Die Diskussion über Ansätze zum konjunkturellen Aufschwung ist also hochwillkommen. Was allerdings bisher an Vorschlägen vorliegt, hat schwere Nachteile. So schlägt der Leiter des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW Köln) Michael Hüther vor, Deutschland solle einen schuldenfinanzierten Investitionsfonds auflegen. Das käme einer Umgehung der Schuldenbremse gleich und ist schon deshalb fragwürdig. Darüber hinaus würde es derzeit wenig bringen: Die Bauwirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...