BASF -1.43% Euroinvestor (VALDIVI): Bislang hält sich mein Neuzugang BASF ganz gut. Man muss aber zugeben, dass es erhebliche Probleme gibt. Nicht nur der Brexit, auch die inverse Zinskurve, der Handelskrieg zwischen China und den USA. Die Zinskurve könnte ein Indiz dafür sein, dass innerhalb des nächsten Jahres in den USA eine Rezession bevorsteht. Auf der anderen Seite dürfte Donald Trump versuchen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen bzw.zu halten. Er kann sich im Wahljahr keine Rezession leisten. Langfristig glaube ich an Aktien. Kurzfristig kann leider immer sehr viel passieren. (15.08. 13:32)

