USA, Deutschland, Österreich: Die Kursgewinne, die Anleger mit langlaufenden Staatsanleihen eingefahren haben, lassen jeden Börsianer erblassen. Doch die Risiken steigen.

Die Inversion der Zinskurve schürt die Sorge vor einer Rezession in den USA - und treibt die Anleger in langlaufende Staatsanleihen. Die Kurse der als sicher geltenden Papiere steigen - und die Renditen werden im Gegenzug auf immer neue Allzeit-Tiefs gedrückt.

So sank die Rendite für 30-jährige US-Staatsanleihen am Donnerstag erstmals in der Geschichte der USA unter die Marke von zwei Prozent. Die Renditen von 30-jährigen Staatsanleihen in der Schweiz und Deutschland sind schon seit Wochen deutlich negativ. Selbst bei langlaufenden Anleihen des Krisenstaates Argentinien griffen die Anleger am Donnerstag zu: Die Rendite sank am Donnerstag um 0,4 Prozentpunkte - ein deutlicher Schritt an den Anleihemärkten.

Christoph Rieger, Anleihestratege bei der Commerzbank, sagt: "US-Treasuries sehen aus europäischer Sicht noch immer eher günstig aus." Die niedrigen Renditen in Europa sorgten dafür, dass diese auch in den USA unter Druck geraten.

Einige Länder haben noch länger laufende Anleihen begeben. In Europa war zuletzt die im Jahr 2117 fällige Anleihe Österreichs einer der großen Gewinner der Bondrally. Ihr Kurs überstieg am Donnerstag erstmals die Marke von 200. Das bedeutet: Investoren sind aktuell bereit, 200 Euro dafür zu bezahlen, in 98 Jahren 100 Euro zurückzuerhalten und bis dahin jährlich 2,1 Prozent Zinsen zu kassieren.

Zweistellige Gewinne

Anleger, die zu Beginn des Jahres eine hundertjährige Anleihe gekauft haben, könnten sie nun mit einem Kursgewinn ...

