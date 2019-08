Most Actives des Handelstages: Carl Zeiss Meditec Put WKN MC21FA http://bit.ly/2KzivK1 Gold Call WKN PX2PPG http://bit.ly/2Z5EIUm Nach den massiven Vortagesverlusten startet der Markt fester, fällt dann aber zügig erneut über zwei Prozent auf unter 11.300 Punkte. Am Nachmittag das umgekehrte Spiel - der Dax macht sogar einen kurzen Ausflug ins positive Terrain. Börsenexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank sprach von einer weiterhin starken Skepsis und spürbaren Kaufzurückhaltung der Anleger. Zu oft hätten sich wagemutige Investoren in den letzten Handelstagen die Finger verbrannt. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß