Die Fondswirtschaft in Deutschland konnte im ersten Halbjahr 2019 laut BVI ein Neugeschäft von 41,9 Milliarden Euro erzielen und liegt damit über dem Wert des Vergleichszeitraums in 2018.Der Branchenverband BVI hat einen Blick auf die Bilanz der deutschen Fondswirtschaft geworfen. Demnach konnte die Branche im ersten Halbjahr 2019 ein Neugeschäft von 41,9 Milliarden Euro erzielen. Dieser Wert liege höher als der aus dem Vergleichszeitraum im Jahr 2018 (40,6 Milliarden Euro). Laut BVI stammt der überwiegende Teil des Neugeschäfts von offenen Spezialfonds (38,3 Milliarden Euro). In offene Publikumsfonds seien 1,8 Milliarden Euro, in geschlossene Fonds (Publikums- und Spezialfonds) 1,7 Milliarden Euro geflossen. Zudem sei seit Jahresanfang ein Anstieg des insgesamt verwalteten Vermögens von neun Prozent festgestellt worden.

