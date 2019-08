(Zusammenfassung mit Schlusskurs) Bern (awp) - Trotz des Widerstand von Teilen der Bevölkerung und der Behörden hierzulande treibt die Swisscom den Ausbau der neuen Mobilfunkgeneration 5G in der Schweiz und in Italien voran. Am Ziel einer 5G-Abdeckung von 90 Prozent bis Ende Jahr will der "Blaue Riese" nicht rütteln. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...