In einer afrikanischen Fabrik soll es zu Nötigungen gegenüber Frauen gekommen sein. Die Firmen reagieren mit einem Aktionsplan auf die Vorwürfe.

In Fabriken eines Textilunternehmens in Lesotho hat es sexuellen Missbrauch und Nötigung von Frauen gegeben, die Jeans für Levi's, Wrangler, Lee und The Children's Place nähen. Die US-Markenunternehmen, die die Herstellung ihrer Textilien an den Subunternehmer ausgegliedert haben, reagierten am Donnerstag bestürzt.

Sie kündigten ein zweijähriges Programm in Kooperation mit der US-Entwicklungshilfebehörde USAID an. Sie wollten, dass sich alle ihre Beschäftigten, insbesondere Frauen, "sicher, frei und selbstbestimmt" fühlen könnten, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Unternehmen. In den Fabriken sollten unabhängige Ermittlungsgruppen Anlaufstellen für Frauen werden, die Beschwerden vorbringen wollen.

Das für Arbeitnehmerrechte international eintretende Washingtoner Worker Rights Consortium legte zuvor einen Bericht vor, der detailliert Übergriffe männlicher Vorgesetzter ...

