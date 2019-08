Leclanché treibt die grösste Elektrofähre der Welt an, die ihre Jungfernfahrt erfolgreich absolviert hat. EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Umsatzentwicklung Leclanché treibt die grösste Elektrofähre der Welt an, die ihre Jungfernfahrt erfolgreich absolviert hat. 15.08.2019 / 19:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leclanché treibt die grösste Elektrofähre der Welt an, die ihre Jungfernfahrt erfolgreich absolviert hat. «Ellen», die grösste vollelektrisch betriebene Fähre der Welt verkehrte heute zwischen den Häfen von Søby und Fynshav in Dänemark. Als Partner für die Energiespeicherung lieferte Leclanché das bahnbrechende Batteriesystem für dieses Projekt. YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 15. August 2019 - Die grösste vollelektrische Fähre der Welt namens «Ellen» unternahm heute Donnerstagmorgen, 15. August 2019, ihre erste kommerzielle Fahrt, welche die Häfen Søby und Fynshav auf den Inseln Aerø und Als in Süddänemark verband. Das revolutionäre Schiff, das rund 30 Fahrzeuge und 200 Passagiere befördern kann, wird von einem Batteriesystem mit bisher nicht erreichter Kapazität von 4,3 MWh angetrieben, das von Leclanché, einem der weltweit führenden Energiespeicherunternehmen, geliefert wurde. An der Feier zur ersten planmässigen Fährverbindung zwischen den beiden dänischen Inseln nahmen die Bürgermeister der beiden Gemeinden Ole Wej Petersen von Aerø und Erik Lauritzen von Søndeborg teil. Die E-Fähre «Ellen» wird voraussichtlich innert weniger Wochen voll einsatzbereit sein. Die E-Fähre ist Teil des dänischen Natura-Projekts, das darauf abzielt, der Bevölkerung einen umweltfreundlichen Nahverkehr zu bieten. Das im Jahr 2015 initiierte Projekt wurde von der Europäischen Union im Rahmen des Horizon-2020- sowie des Innovationsprogramms gefördert. Anil Srivastava, CEO von Leclanché, sagte: «Wir sind sehr stolz darauf, mit einem speziell entwickelten, einzigartigen Lithium-Ionen-Batteriesystem zu dieser Fähre, dem Vorläufer einer neuen Ära in der kommerziellen Schifffahrt, beigetragen zu haben. Mit einer Kapazität von 4,3 MWh setzt die E-Fähre einen neuen Meilenstein für zivile Schiffsantriebe. Über ein Jahr hinweg wird dadurch die Freisetzung von 2000 Tonnen CO2, 42 Tonnen NOX, 2,5 Tonnen Partikel sowie 1,4 Tonnen SO2 in die Atmosphäre verhindert. Das Projekt zeigt, dass wir heute in der Lage sind, thermische Antriebe mit fossilen Brennstoffen durch saubere Energie zu ersetzen und so zum Wohl unserer Bevölkerung einen Beitrag zur Bekämpfung der Klimaerwärmung und Umweltverschmutzung zu leisten.» Das von Leclanché gelieferte Batteriesystem verwendet hochenergetische G-NMC-Lithium-Ionen-Zellen mit einzigartigen Sicherheitsmerkmalen, darunter ein bi-zelluläres Laminatdesign und Keramik-Separatoren. Leclanché entwirft und entwickelt speziell zertifizierte Systeme (Class Type Approved and Certified Marine Rack Systems, MRS) einschliesslich Brandschutz- und Löschanlagen. Das Projekt hat die DNV-GL-Typgenehmigung und das DNV-GL-Produktzertifikat erhalten. Das Schweizer Unternehmen entwickelt und produziert eigene Graphit/NMC-(Nickel-Mangan-Kobalt-Lithiumoxid)- und LTO-(Titanat-Lithiumoxid)-Zellen. Die parallelen und redundanten Batterie- und Antriebssysteme machen die E-Ferry zu einem sicheren und zuverlässigen Schiff. Die E-Ferry wurde mit einzigartigen integrierten Batterie- und Übertragungssystemen entwickelt, die eine beispiellose Betriebseffizienz bieten. Im schnell wachsenden Geschäftsbereich eTransport Solutions ist Leclanché der bevorzugte Lieferant mehrerer führender Schifffahrtsunternehmen und trägt zur Hybridisierung und Elektrifizierung der kommerziellen Flotte sowie zur Anpassung an neue Vorschriften für Hafenanlandungen und Ankerplätze bei. * * * * * Über Leclanché Leclanché SA (SIX: LECN), mit Hauptsitz in der Schweiz, ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die den Fortschritt in Richtung einer Zukunft mit sauberer Energie vorantreiben. Die Firmengeschichte von Leclanché basiert auf über 100 Jahren Innovationen im Bereich Batterien und Energiespeicher. Zusammen mit der traditionellen Schweizer Präzision und Qualität sowie der deutschen Ingenieurstechnik macht dies Leclanché zum bevorzugten Partner für Disruptoren, etablierte Unternehmen und Regierungen, die bei der Erzeugung, Verteilung und Nutzung von Energie in der ganzen Welt Pionierarbeit leisten. Die Energiewende wird vor allem durch Veränderungen im Management unserer Stromnetze und der Elektrifizierung des Verkehrs vorangetrieben, und diese beiden Endmärkte bilden das Rückgrat unserer Strategie und unseres Geschäftsmodells. Leclanché steht im Mittelpunkt der Konvergenz der Elektrifizierung des Verkehrs und der Entwicklung der Stromverteilungsnetze. Leclanché ist das weltweit einzige börsenkotierte reine Energiespeicherunternehmen und an der Schweizer Börse kotiert. 