Der US-Präsident betont, er läge mit dem britischen Premierminister "ganz auf einer Linie". Trump hob zudem die "fantastischen Beziehungen" zwischen beiden Ländern hervor.

US-Präsident Donald Trump hat Großbritannien nach einem Brexit ein "fantastisches" Handelsabkommen mit den USA in Aussicht gestellt. Trump sagte am Donnerstag vor Journalisten in Morristown im Bundesstaat New Jersey, er habe erst am Vortag erneut mit dem britischen Premierminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...