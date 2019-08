Deutschland ist das größte und wirtschaftlich stärkste Land Europas. Egils Levits sieht die Bundesrepublik daher in der Pflicht - und fordert mehr deutsche Führungsverantwortung.

Vor seinem Deutschland-Besuch hat sich Lettlands Staatspräsident Egils Levits für eine stärkere Führungsrolle der Bundesrepublik ausgesprochen. "Deutschland muss mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, die seiner ökonomischen und politischen Macht entspricht - auch auf militärischer Ebene", sagte Levits der Deutschen Presse-Agentur in Riga. Deutschland müsse in einer veränderten Welt eine adäquate und verantwortungsvolle Rolle übernehmen.

Mehr als 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sei Deutschland "ein anerkanntes und hochgeschätztes Zentrum Europas" geworden. "In turbulenten Zeiten war es immer eine Art Stabilisator und auch die Bundeskanzlerin", sagte Levits mit Blick auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Deutschland setzt sich im Rahmen der Nato auch für die gemeinsame Verteidigung des europäischen Raumes ein. Das ist für uns besonders wichtig."

