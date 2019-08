Das Energiegeschäft von Siemens soll abgespalten werden. Jetzt braucht das neue Unternehmen eine Zentrale. Die Hauptstadt hätte gute Chancen auf den Zuschlag. Doch deren Politiker unternehmen: fast nichts.

Joe Kaeser sollte es an diesem heißen Sommertag einfach nicht pünktlich nach Erlangen schaffen. Dabei erwarteten Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) und Wirtschaftsreferent Konrad Beugel (CSU) den Siemens-Chef sehnlich. Beide Politiker wollten ihm die Vorzüge ihrer Stadt möglichst ausgiebig anpreisen. Doch als der Top-Manager nach einem hartnäckigen Stau auf der Autobahn A 9 schließlich eintraf, blieb nur noch Zeit für ein schnelles Getränk.

Da traf es sich gut, dass die Politiker ihre Botschaften vorausschauend zum Mitnehmen aufbereitet hatten. Als Lektüre für die Rückfahrt drückten sie Kaeser ein Dossier in die Hand, das allerlei Wissenswertes über Erlangen kompakt und übersichtlich zusammenfasst. Ob Kaeser die Ausarbeitung studiert hat, ist unbekannt. Zumindest aber konnte er die Stadt mit dem Gefühl verlassen, dass für Siemens hier der rote Teppich ausgerollt wird.

Das könnte bei einer wichtigen Standortfrage entscheidend sein. Im kommenden Jahr will Siemens die Sparte Gas and Power - das Geschäft mit Kraftwerksbauten sowie Gas- und Dampfturbinen - abspalten und gemeinsam mit der Windkrafttochter Siemens Gamesa an die Börse bringen. Mit einem Umsatz von 27 Milliarden Euro und rund 80 000 Mitarbeitern gilt der neue Konzern, von dem Siemens nur einen Minderheitsanteil behalten will, als Dax-Kandidat.

Bis es so weit ist, sind noch jede Menge Fragen zu klären - nicht zuletzt die des Firmensitzes. Dass das Geschäft künftig nicht mehr im texanischen Houston, sondern in Deutschland gelenkt wird, legt ein im Mai beschlossenes Eckpunktepapier fest. Die Wahl des Standorts, so Kaeser selbst, hänge auch davon ab, wer "unser Geschäft unterstützt". Zu den Kandidaten zählen Essen und Mülheim ebenso wie der Siemens-Hauptsitz München. Als besonders aussichtsreich gelten aber Berlin und Erlangen.Die beiden Städte präsentieren sich höchst unterschiedlich. Während Erlangen alle Kräfte mobilisiert, scheint das Thema für den Berliner Senat eine Nebenrolle zu spielen. Im Büro des regierenden Oberbürgermeisters Michael Müller (SPD) verweist man auf die Zuständigkeit der Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Die lässt schriftlich mitteilen, dass sich der Senat "in guten Gesprächen" mit Siemens befindet.

Sollte Berlin den Zuschlag erhalten, könnte die Hauptstadt nicht nur von Gewerbesteuern profitieren, sondern auch ihr Image verbessern. Seit der rot-rot-grüne Senat die Enteignung des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen diskutiert, gilt die Stadt ...

