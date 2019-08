Die Chefin ist so unnahbar. Der Büronachbar nervt, wenn er den Mund aufmacht. Und am Ende macht der ganze Job keinen Spaß mehr? Die Frustmuster auf der persönlichen Ebene können Sie leicht durchbrechen.

Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.

Mal angenommen, die Stimmung in Ihrer Firma ist schlecht und es hat nicht allein weltwirtschaftliche Gründe. Leute gehen einander aus dem Weg, in Konferenzen blicken alle auf runtergezogene Mundwinkel, gelacht wird nur über zynische "Es geht bergab"-Scherze und geredet wird nur über Projekte, Prozesse und Produkte. Weil man ist ja Profi. Das Ergebnis zählt und persönliche Befindlichkeiten sind offenbar nicht gefragt. Geredet wird bei Streits nicht miteinander, sondern lieber übereinander. Das einzig Private, das kursiert, sind Sprüche wie: "Wann ist bloß endlich Freitagabend?"

Irgendwann herrscht eine Stimmung von "Das ist hier halt so". Das Team arbeitet im Augen-zu-und-durch-Modus. Weil es sich anfühlt, als sei der Zug abgefahren, wenn es darum geht, noch mal irgendwie von vorne anzufangen.

Das Gute ist: Der Team-Frust lässt sich aufbrechen. Und mal wieder ist alles eine Frage der Kommunikation. Nun mögen hier größere Konfliktmanagement-Seminare anstehen, vielleicht stellt sich raus: Da müssen Krisengespräche mit professionellen externen Konfliktmoderatoren geführt werden. Engagieren Sie gerne eine teure Unternehmensberatung und starten Sie ein Jahresprojekt.

Oder Sie fangen einfach mal mit dem an, was jeder von uns direkt selbst spontan beitragen kann zur Rettung des Betriebsklimas.

1. Ärger direkt ausräumen mit dem "Ach, übrigens"-Eisbrecher

Manchmal fängt schlechte Stimmung so harmlos an. Grüßt der Praktikant nicht, weil er stattdessen im Flur beim Vorbeilaufen aufs Smartphone starrt, gilt er als total verpeilt. Der Chef gilt in gleicher Situation als arrogant.

Solche Kleinigkeiten können einem trotz der geringen Tragweite im Arbeitsalltag trotzdem irgendwie die Laune versauen. Sprechen Sie es schnell an, hat es sich meistens schnell erledigt:Zum Praktikanten: "Hee, du grüßt auch nicht jeden, was?"Zum Chef: "Muss ich mir jetzt Sorgen machen?"Meist löst diese unverkrampfte Art die Situation schnell in Wohlgefallen auf. Ich nenne das Ganze "Ach, übrigens", weil so ganz beiläufig aufblubbernde Konflikte direkt gelöst werden können. Ich habe damit sensationelle Erfahrungen gemacht, weil die Beiläufigkeit alleine schon den Konflikt runterkocht, was ihn damit umso leichter lösbar macht:

"Ach, übrigens, ich hoffe, du hast das eben nicht falsch verstanden. Als ich während deiner Präsentation eben so laut über deinen Versprecher gelacht habe, sollte das nicht auf deine Kosten sein. Ich fand den sehr charmant. Aber ich habe gemerkt, dass du das nicht so toll fandst."

Selbst Hardcore-Themen, die seit Jahren wabern, lassen sich so aus der Welt schaffen.

Ein Beispiel aus eigenerer Erfahrung ist das von einem Kollegen aus der EDV, der selbst im Winter und vor allem im Sommer deutlich nach altem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...