Rezessionsangst und widersprüchliche Signale im Handelsstreit verunsichern die Anleger. Für den Dax könnte es am Freitag dennoch zu Beginn aufwärts gehen.

Der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China verunsichert die Anleger auf der ganzen Welt. Denn eine klare Linie ist nicht zu erkennen: Nach zwischenzeitlichen Entspannungssignalen drohte die chinesische Regierung den USA am Donnerstag mit Gegenmaßnahmen im Zollstreit. Eine Lösung im rückt damit wieder in die Ferne.

Dementsprechend schwierig ist es für Anleger, die Signale richtig zu deuten. Hinzu kommen Rezessionsängste, sodass der Dax einen turbulenten Handelstag hinter sich hat. Im Mittagshandel erreichte der deutsche Leitindex am Donnerstag den tiefsten Stand seit Ende Februar, bis zum Handelsschluss konnte er sein Minus allerdings auf 0,7 Prozent begrenzen und schloss bei 11.412 Punkten.

Am Freitagmorgen zeigt sich der Dax vorbörslich auf außerbörslichen Plattformen leicht im Plus.

1 - Vorgabe aus den USA

Ermutigende Konjunkturdaten lockten Anleger am Donnerstag in die US-Aktienmärkte zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss in New York nach den deutlichen Verlusten am Vortag 0,4 Prozent höher bei 25.579 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,25 Prozent zu auf 2848 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor dagegen knapp 0,1 Prozent auf 7767 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die Tokioter Börse hat sich am Freitag kaum bewegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 0,1 Prozent auf 20.424 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,2 Prozent auf 1486 Zähler. Händler sagten, die positiven Vorgaben von der Wall Street hätten die Stimmung in Tokio aufgehellt.

3 - EZB-Ratsmitglied will Geldpolitik lockern

Der Chef der finnischen Notenbank, Olli Rehn, sprach ...

