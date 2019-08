Nach den massiven Vortagesverlusten startete der Markt fester, fällt dann aber zügig erneut über zwei Prozent auf unter 11.300 Punkte. Am Nachmittag das umgekehrte Spiel - der Dax macht sogar einen kurzen Ausflug ins positive Terrain. Der Risk-Off-Modus der vergangenen Tage hält also grundsätzlich an. Schon am Vortag war der Dax um mehr als zwei Prozent eingeknickt - die US Börsen sogar um drei Prozent. Das ständige und willkürlich anmutende Hin und Her beim Handelsstreit zwischen den USA und . ...

Den vollständigen Artikel lesen ...