BERENBERG SENKT MTU AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 245 (232) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR SGL CARBON AUF 3,50 (7,50) EUR - 'HOLD'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 65 (75) EUR - 'MARKET-PERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 180 (210) EUR - 'OUTPERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 50 (55) EUR - 'MARKET-PERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 180 (220) EUR - 'OUTPERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN STAMMAKTIEN AUF 180 (220) E - 'OUTPERFORM'CFRA SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 15 (19) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 5,70 (6,60) EUR - 'NEUTRAL'KEPLER CHEUVREUX SENKT SGL CARBON AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 3,00 (6,50) EURLAMPE SENKT SGL CARBON AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 4 (12) EURSOCGEN SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 17 (20) EUR - 'BUY' ...Den vollständigen Artikel lesen ...