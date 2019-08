Der Euro stabilisiert sich am Freitag, nachdem er am Vortag einen halben Cent verloren hatte. Im Tagesverlauf werden Konjunkturdaten als Impulsgeber erwartet.

Der Euro hat sich am Freitag um die 1,11 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1103 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...