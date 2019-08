Der Chemiekonzern Dow Inc. (ISIN: US2605571031, NYSE: DOW) zahlt eine Quartalsdividende von 0,70 US-Dollar an seine Aktionäre. Ausgeschüttet wird die Dividende am 13. September 2019 (Record date: 30. August 2019). Seit dem Jahr 1912 schüttet Dow bzw. seine Nachfolgegesellschaften ununterbrochen eine Dividende aus. Dies ist die 432. vierteljährliche Dividende des Unternehmens. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,80 US-Dollar an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...