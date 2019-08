Weiter nervöse Stimmung herrschte gestern an den europäischen Börsen, es gab eine Wechselspiel zwischen Gewinnen und Verlusten, schlussendlich endete der EuroStoxx 50 um knappe 0,2% niedriger als am Vortag. Bremsend wirkte sich aus, dass die noch vor zwei Tagen aufgekeimte Hoffnung im Handelskrieg am Donnerstag einen Rückschlag erfuhr. Die Androhung von chinesischen Gegenmaßnahmen gegen die vorerst aufgeschobenen US-Sonderzölle sorgte dafür, dass Anleger eher in Deckung blieben. Auch die anderen europäischen Börsen endeten letztendlich im Minus, in Paris kam es zu einer Abgabe von 0,3%, der DAX in Deutschland schloss 0,7% schwächer und in London kam es zu einer 1,1% schwächeren Schlussnotierung für den Footsie. Europaweit ...

