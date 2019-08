SSI Schäfer wurde erneut von Focus und Focus Money in den Kreis "Deutschlands innovativste Unternehmen" aufgenommen und belegt den 1. Platz im Bereich Logistik. Seit Jahrzehnten setzt SSI Schäfer auf Investitionen in die Zukunft. Das spiegelt sich in den Produkten, dem Unternehmenswachstum und der globalen Ausrichtung wider. Diese Innovationskraft wird regelmäßig durch Auszeichnungen bestätigt. So erhielt SSI Schäfer im April das Prädikat "Beste Logistik Marke 2019" in der Kategorie "Behälter". Das SSI Flexi Shuttle wurde im Juni mit dem "Best of Industry Award 2019" im Bereich "Materialfluss" ...

