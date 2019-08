Täglich gelangen größere Mengen Plastikmüll in die Flüsse und Meere - vor allem in Asien und Afrika, aber auch in Europa und Deutschland. Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, veranstaltete nun Clean River Project am 14. August eine Müllsammelaktion in Düsseldorf.Initiator war der Umweltschützer Stephan Horch, der eine Clean-up-Tour per Kajak von Koblenz bis nach Berlin zurücklegt und in den Städten an der Strecke regelmäßig zahlreiche Unterstützer dazu holt. Ausgestattet mit Handschuhen, Greifzangen und Müllbeuteln ging es für die rund 50 Teilnehmer am Mittwoch von der Marina in Düsseldorf ...

