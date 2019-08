Die Juli-Absatzzahlen von Mercedes-Benz hatten es bereits gezeigt: Es lief im ersten Monat des 3. Quartals 2019 gar nicht so schlecht - im Gegenteil! Denn Daimler teilte mit, dass Mercedes-Benz im Juli 2019 weltweit so viele Fahrzeuge verkaufen konnte wie nie zuvor in einem Juli. Konkret: Es wurden demnach im Juli 2019 weltweit 188.857 Fahrzeuge verkauft, ein Anstieg von 12,7% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dieser neue Absatzrekord steht in auffälligem Gegensatz zur Kursentwicklung ... (Peter Niedermeyer)

