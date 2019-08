Thomas Cook hat im Handelsverlauf am Donnerstag eine fast sensationelle Wende vollzogen. Der Wert legte schließlich am Ende fast 8 % zu. Relativ betrachtet ist der Wert wieder auf dem Weg nach oben. Zumindest wird die wichtige Grenze bei 7 Cent stark verteidigt. Dennoch bleibt die Skepsis massiv. Eine Bullenfalle? Die Situation könnte sich als Bullenfalle entpuppen, also als Konstellation, in der die Optimisten den Notierungen folgend weiter investieren, um dann abkassiert zu werden. Den Thomas ... (Frank Holbaum)

