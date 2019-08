Wirecard ist in den vergangenen Tagen schon sehr viel schwächer geworden. Bankanalysten haben die neue Wende nach unten nicht nachvollzogen. Dies jedoch kann bald folgen. Dann würde die Stimmung endgültig kippen: Hier droht ein Rutsch in Richtung von 120 Euro. Starker Abwärtstrend Der Abwärtstrend, der erst vor kurzem etabliert wurde, setzt sich unvermindert und sehr stark fort. Die Aktie rutscht nun in Richtung von 130 Euro. Darunter könnten sofort 123 und dann 120 Euro als Unterstützungen avisiert ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...